شكرا لقرائتكم خبر عن الجنيه الإسترليني يرتفع رغم صدور بيانات اقتصادية ضعيفة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الجنيه الإسترليني أمام أغلب العملات الرئيسية خلال تداولات اليوم الجمعة على الرغم من صدور بيانات اقتصادية ضعيفة، لكن العملة البريطانية تلقت دعما من تراجع الدولار الأمريكي.



وسجلت القراءة الشهرية للناتج المحلي الإجمالي البريطاني نموا بنسبة 0.8% في الشهر الماضي بينما أشارت التوقعات إلى نمو بنسبة 1.5%.



وارتفع الإنتاج الصناعي في المملكة المتحدة بنسبة 0.8% خلافا لتوقعات أشارت إلى ارتفاعه بنسبة 1.3%.



وسجل الميزان التجاري السلعي في بريطانيا عجزا قدره 8.5 مليار جنيه إسترليني في حين توقع محللون تسجيل عجز بحوالي 11 مليار جنيه إسترليني.



وتتواصل الجهود على مستوى العالم من أجل مكافحة تداعيات فيروس كورونا لا سيما في ظل ظهور سلالة "دلتا" المتحورة والتي تتميز بكونها سريعة التفشي والإصابات والتي ظهرت أولا في الهند ثم في دول أخرى من بينها المملكة المتحدة.



وعلى صعيد التداولات، ارتفع الجنيه الإسترليني أمام الدولار الأمريكي بحلول الساعة 18:36 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.7% إلى 1.3880، وسجل أعلى سعر عند 1.3884 وأقل سعر عند 1.3758.