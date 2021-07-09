شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يعاود الارتفاع أعلى 1800 دولار للأوقية وسط انخفاض العملة الأمريكية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الذهب خلال تداولات اليوم الجمعة وسط انخفاض الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية بالإضافة إلى تجدد المخاوف بشأن كورونا.



وتتواصل الجهود على مستوى العالم من أجل مكافحة تداعيات فيروس كورونا لا سيما في ظل ظهور سلالة "دلتا" المتحورة والتي تتميز بكونها سريعة التفشي والإصابات والتي ظهرت أولا في الهند ثم في دول أخرى.



من ناحية أخرى، ذكرت وسائل إعلامية أن الرئيس الأمريكي "جو بايدن" يعتزم التوقيع على أمر تنفيذي اليوم من أجل اتخاذ إجراءات صارمة لتنظيم التنافسية بين شركات التكنولوجيا الكبرى.



وفي سياق منفصل، انخفض مؤشر الدولار – أمام سلة من العملات الرئيسية – بحلول الساعة 18:11 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.3% إلى 92.1 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 92.5 نقطة وأقل مستوى عد 92.1 نقطة.



وعلى صعيد التداولات، ارتفعت العقود الفورية للذهب بحلول الساعة 18:12 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.7% إلى 1812.1 دولار للأوقية، وسجل المعدن النفيس أعلى سعر عند 1813 دولارا وأقل سعر عند 1796.6 دولار للأوقية.