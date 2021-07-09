شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار يبقي على خسائره مع التركيز على تطورات "كورونا" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية خلال تداولات اليوم الجمعة في ظل تركيز الأسواق على تطورات جائحة كورونا.



وتتواصل الجهود على مستوى العالم من أجل مكافحة تداعيات فيروس كورونا لا سيما في ظل ظهور سلالة "دلتا" المتحورة والتي تتميز بكونها سريعة التفشي والإصابات والتي ظهرت أولا في الهند ثم في دول أخرى.



وحذر مسؤولو البنك المركزي الأمريكي من التراخي في التعامل مع جائحة كورونا الأمر الذي يهدد نمو الاقتصاد العالمي.



هذا، واستعابت الأسواق تصريحات الاحتياطي الفيدرالي بشأن المناقشات المتعلقة بتقلص حجم برنامج مشتريات الأصول.



من ناحية أخرى، ذكرت وسائل إعلامية أن الرئيس الأمريكي "جو بايدن" يعتزم التوقيع على أمر تنفيذي اليوم من أجل اتخاذ إجراءات صارمة لتنظيم التنافسية بين شركات التكنولوجيا الكبرى.



وعلى صعيد التداولات، انخفض مؤشر الدولار – أمام سلة من العملات الرئيسية – بحلول الساعة 18:08 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.3% إلى 92.1 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 92.5 نقطة وأقل مستوى عد 92.1 نقطة.