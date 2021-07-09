شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يواصل مكاسبه والخام الأمريكي يرتفع بأكثر من 2% والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار النفط خلال تداولات اليوم الجمعة وسط انخفاض الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية، وواصل الخام مكاسبه للجلسة الثانية على التوالي عقب بيانات المخزون الأمريكي.



وأعلنت إدارة معلومات الطاقة أمس عن هبوط مخزونات الخام في أمريكا بنحو 6.9 مليون برميل إلى 445.5 مليون برميل في الأسبوع الماضي في حين توقع محللون انخفاضها بنحو 6.2 مليون برميل.



وأظهرت البيانات أيضا ارتفاع الإنتاج الأمريكي من النفط في الأسبوع الماضي بحوالي 200 ألف برميل يوميا إلى 11.3 مليون برميل يوميا، وهو المستوى الأعلى منذ مايو/أيار عام 2020.



من ناحية أخرى، انخفض مؤشر الدولار – أمام سلة من العملات الرئيسية – بحلول الساعة 17:17 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.2% إلى 92.2 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 92.5 نقطة وأقل مستوى عد 92.2 نقطة.



وعلى صعيد التداولات، ارتفعت العقود الآجلة لخام "نايمكس" الأمريكي تسليم أغسطس/آب بحلول الساعة 17:14 بتوقيت جرينتش بنسبة 2.3% إلى 74.6 دولار للبرميل، وسجل الخام أعلى سعر عند 74.7 دولار وأقل سعر عند 72.7 دولار.



وصعدت العقود الآجلة لخام "برنت" تسليم أغسطس/آب بنسبة 2.1% إلى 75.6 دولار للبرميل، وسجل الخام أعلى سعر عند 75.8 دولار وأقل سعر عند 73.8 دولار.