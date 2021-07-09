شكرا لقرائتكم خبر عن تباين أداء بورصات الخليج × أسبوع.. وهبوط بوصة السعودية لأول مرة بعد 8 أسابيع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تباين أداء بورصات الخليج، خلال الأسبوع المنتهي، إذ تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية، بعد صعود دام 8 أسابيع، بنسبة 1.4% خاسرًا 154 نقطة، ليغلق عند مستوى 10825.01 نقطة، وهبطت مؤشرات بورصة الكويت فيما ارتفع المؤشر العام لسوق مسقط، بنسبة 1.01% رابحًا 41.32 نقطة ليغلق عند مستوى 4120.41 نقطة.





بورصة السعوديةتراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية، خلال جلسات الأسبوع المنتهي، بعد صعود دام 8 أسابيع، بنسبة 1.4% خاسرًا 154 نقطة، ليغلق عند مستوى 10825.01 نقطة، فيما ارتفع مؤشر السوق الموازية-نمو بنسبة 1.55% رابحًا 353 نقطة ليغلق عند مستوى 23140.26 نقطة.

وبلغ حجم التداول ببورصة السعودية 1.6 مليار سهم بقيمة 56.9 مليار ريال عبر تنفيذ 2.4 مليون صفقة، وخسر رأس المال السوقي 69 مليار ريال ليغلق عند 9.631 تريليون ريال سعودي.

وهبط ببورصة السعودية 18 قطاعًا على رأسها قطاع الاتصالات بنسبة 2.15%، أعقبه قطاع البنوك بنسبة 2.11%، يليه قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.64%، ثم قطاع الطاقة بنسبة 0.21%، فيما ارتفعت 3 قطاعات على رأسها التطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 12.6%، ثم قطاع المرافق العامة بنسبة 2.43%.





بورصة الكويتكما تراجعت مؤشرات بورصة الكويت، خلال تعاملات الأسبوع المنتهي، للأسبوع الثاني على التوالي، إذ هبط مؤشر السوق العام بنسبة 0.32% خاسرًا 20.71 نقطة ليغلق عند مستوى 6367.32 نقطة، وانخفض مؤشر السوق الأول بنسبة 0.38% خاسرًا 26.43 نقطة ليغلق عند مستوى 6920.22 نقطة، ونزل مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.15% خاسرًا 8.01 نقطة ليغلق عند مستوى 5288.39 نقطة، كما تراجع مؤشر رئيسي 50 بنسبة 0.07% خاسرًا 3.95 نقطة ليغلق عند مستوى 5516.40 نقطة.

وبلغ حجم التداول خلال تعاملات الأسبوع نحو 993.014 سهم بقيمة 176.3 مليون دينار كويتي عبر تنفيذ 46.6 ألف صفقة.





بورصة مسقطفيما ارتفع المؤشر العام لسوق مسقط، خلال جلسات الأسبوع المنتهي، بنسبة 1.01% رابحًا 41.32 نقطة ليغلق عند مستوى 4120.41 نقطة، وبلغ حجم التداول 102.27 مليون سهم بقيمة 17.74 مليون جنيه، وربح رأس المال السوقي 79.9 مليون جنيه ليصل إلى مستوى 21.664 مليار ريال.

وتصدر الأسهم المرتفعة "الحسن الهندسية" بنسبة 30%، أعقبه سهم "عمان للاستثمارات والتمويل" بنسبة 14.04%، يليه سهم "المها لتسويق المنتجات النفطية" بنسبة 11.43%، فيما تصدر الأسهم المتراجعة سهم "صناعة الكابلات العُمانية" بنسبة 12.66%، أعقبه سهم " أعلاف ظفار" بنسبة 5.49%، يليه سهم " الجزيرة للخدمات" بنسبة 4.11%.