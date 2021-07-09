شكرا لقرائتكم خبر عن السياحة: خطط للترويج لتنشيط السياحة بالإسكندرية وتنظيم 30 رحلة للمحافظة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توجه أحمد يوسف الرئيس التنفيذى للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، إلى مدينة الإسكندرية لبحث سبل تعزيز التعاون بين الوزارة ومحافظة ومكتبة الإسكندرية للترويج وتنشيط حركة السياحة الداخلية والخارجية داخل المحافظة، ورافقه خلال الزيارة إيمان محمود رئيس الإدارة المركزية للسياحة الداخلية، وأمانى ألفونس مدير عام مكاتب الإسكندرية والساحل الشمالي. وخلال الزيارة، استقبل اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، الرئيس التنفيذى للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحى بمقر المحافظة، لبحث سبل التعاون بين وزارة السياحة والآثار ممثلة فى الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحى ومحافظة الإسكندرية فى الأحداث والفعاليات المختلفة بالمحافظة، ووضع خطط مستقبلية لتنظيم رحلات توعوية وتعريفية لمواطنى المحافظة لرفع الوعى السياحى والأثرى لديهم وتنشيط حركة السياحة الداخلية.



محافظ الإسكندرية ورئيس هيئة تنشيط السياحة

كما استقبل الدكتور مصطفى الفقى مدير مكتبة الاسكندرية، أحمد يوسف لمناقشة ووضع أطر التعاون المستقبلى لإنتاج فيلم مشترك بين الوزارة والمكتبة للترويج للمقصد المصرى وخاصة محافظة الاسكندرية بالإضافة إلى مناقشة المحتوى الدعائى السياحى من صور وأفلام مختلفة للترويج للإسكندرية. وخلال الزيارة تفقد أحمد يوسف مكاتب السياحية الداخلية التابعة للهيئة ومتابعة سير العمل بها وما تقوم به من دور فى الترويج السياحى وتنشيط السياحة الداخلية والخارجية ومجهودات التوعية السياحية والأثرية، كما تم مناقشة الخطط الاستراتيجية والتوعوية للفترة المقبلة وآليات تعظيم طرق الاستفادة منها طبقا لخطة الهيئة.



وفد هيئة تنشيط السياحة خلال زيارته الإسكندرية

واختتم أحمد يوسف الزيارة بالالتقاء بعدد من ذوي الهمم أثناء جولتهم التعريفية ضمن مبادرة "اعرف بلدك" التى تقوم الهيئة بتنظيمها في المتحف القومي بالإسكندرية، وتم التحدث معهم عن المقومات السياحية التى تتمتع بها مصر عامة ومحافظة الإسكندرية خاصة، كما تم تقديم الهدايا التذكارية لهم.



رئيس هيئة تنشيط السياحة مع أطفال ذوي الهمم