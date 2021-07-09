شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الاقتصاد اليوم الجمعة.. انضمام 1800 شركة لمنظومة الفاتورة الإلكترونية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد اليوم الجمعة 9-7-2021 الإعلان عن عدد كبير من الأخبار الاقتصادية المهمة سواء المحلية أو العالمية، أبرزها إعلان انضمام 1800 شركة لمنظومة الفاتورة الإلكترونية من كبار الممولين، وبلغ عدد الفواتير على المنظومة أكثر من 20 مليون فاتورة إلكترونية، وإصدار الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، 28 قراراً إدارياً لإزالة التعديات ومخالفات البناء بمدن: الفشن الجديدة، وبني سويف الجديدة، والقاهرة الجديدة، والعبور، والعبور الجديدة، وأخميم الجديدة.



مصلحة الضرائب: أكثر من 20 مليون فاتورة إلكترونية على المنظومة حتى الآنقال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إنه تم بدء تطبيق المرحلة الأولى لمنظومة الفاتورة الإلكترونية فى 15 نوفمبر الماضي، والمرحلة الثانية في 15 فبراير الماضي، والمرحلة الثالثة فى 15 مايو الماضي، وذلك على ممولى مركز كبار الممولين والمرحلة الرابعة ستبدأ فى 15 سبتمبر القادم بالتطبيق على ممولى مركز متوسطى الممولين ومركز كبار المهن الحرة. مصلحة الضرائب: أكثر من 20 مليون فاتورة إلكترونية على المنظومة حتى الآنقال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إنه تم بدء تطبيق المرحلة الأولى لمنظومة الفاتورة الإلكترونية فى 15 نوفمبر الماضي، والمرحلة الثانية في 15 فبراير الماضي، والمرحلة الثالثة فى 15 مايو الماضي، وذلك على ممولى مركز كبار الممولين والمرحلة الرابعة ستبدأ فى 15 سبتمبر القادم بالتطبيق على ممولى مركز متوسطى الممولين ومركز كبار المهن الحرة.

ولفت وزير المالية، إلى أن هذه المراحل تشمل نقط الفواتير من شركة إلى شركة (B2B) وبلغ عدد الشركات التى انضمت لمنظومة الفاتورة الإلكترونية حتى الآن 1800 شركة من كبار الممولين، وبلغ عدد الفواتير على المنظومة أكثر من 20 مليون فاتورة إلكترونية، وبالتالى فإن مصلحة الضرائب المصرية استطاعت من خلال منظومة الفاتورة الإلكترونية معرفة مبيعات هذه الشركات، ومن المشترى، وكمية المبيعات، وحجم الضريبة المستحقة إن وجدت.

وزير الإسكان يُصدر 28 قرارا إداريا لإزالة تعديات ومخالفات بناء بالمدن الجديدةأصدر الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، 28 قراراً إدارياً لإزالة التعديات ومخالفات البناء بمدن: الفشن الجديدة، وبني سويف الجديدة، والقاهرة الجديدة، والعبور، والعبور الجديدة، وأخميم الجديدة، مؤكداً مواصلة وزارة الإسكان، ممثلة فى أجهزة المدن الجديدة، إزالة جميع أنواع المخالفات والتعديات، بالمدن الجديدة، تطبيقاً للقانون، وحفاظاً على مظهرها الجمالى، ولمنع ظهور أى عشوائيات بها. وزير الإسكان يُصدر 28 قرارا إداريا لإزالة تعديات ومخالفات بناء بالمدن الجديدةأصدر الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، 28 قراراً إدارياً لإزالة التعديات ومخالفات البناء بمدن: الفشن الجديدة، وبني سويف الجديدة، والقاهرة الجديدة، والعبور، والعبور الجديدة، وأخميم الجديدة، مؤكداً مواصلة وزارة الإسكان، ممثلة فى أجهزة المدن الجديدة، إزالة جميع أنواع المخالفات والتعديات، بالمدن الجديدة، تطبيقاً للقانون، وحفاظاً على مظهرها الجمالى، ولمنع ظهور أى عشوائيات بها.

وقال الدكتور عاصم الجزار: تم إصدار 14 قراراً إدارياً لإزالة مخالفات البناء والتعديات على الأراضى بمدينة الفشن الجديدة، بعدد من المناطق، وقطع الأراضى المطلة على الطريق الصحراوي الغربي داخل كردون المدينة، والأراضي الكائنة شمال غرب المدينة وشرق المدينة وشمال شرق المدينة، وتمثلت المخالفات في وجود مسطحات خضراء ومبان واستراحات، وأسوار، بدون ترخيص وبدون سند من القانون.

486 مليون دولار لتنفيذ 17 مشروعًا فى تعزيز الأمن الغذائىكشفت وزارة التعاون الدولي، عن حجم التمويلات الجارية التي أتاحها شركاء التنمية متعددو الأطراف والثنائيون، لدعم استراتيجية الدولة لتعزيز الأمن الغذائي وتحقيق الهدف الثاني من أهداف التنمية المستدامة، وبلغت 486 مليون دولار لتنفيذ 17 مشروعًا، في 22 موقعًا تغطي كافة محافظات الجمهورية. 486 مليون دولار لتنفيذ 17 مشروعًا فى تعزيز الأمن الغذائىكشفت وزارة التعاون الدولي، عن حجم التمويلات الجارية التي أتاحها شركاء التنمية متعددو الأطراف والثنائيون، لدعم استراتيجية الدولة لتعزيز الأمن الغذائي وتحقيق الهدف الثاني من أهداف التنمية المستدامة، وبلغت 486 مليون دولار لتنفيذ 17 مشروعًا، في 22 موقعًا تغطي كافة محافظات الجمهورية.

ووفقًا لخريطة مطابقة التمويلات الإنمائية مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة، فإن التمويلات المُتاحة لتنفيذ الهدف الثاني من أهداف التنمية المستدامة، تنقسم بواقع 112 مليون دولار منحًا لا ترد، و374 مليون دولار تمويلات من 11 شريكًا تنمويًا من بينهم منظمة الأغذية والزراعة والصندوق الكويتي للتنمية والصندوق الدولي للتنمية الزراعية وغيرهم، وتمثل هذه التمويلات 1.89% من المحفظة الجارية لوزارة التعاون الدولي التي تبلغ قيمتها 25.6 مليار دولار.



وزيرة التجارة: إنشاء مجلس أعمال مع السنغال.. ودعوتها لزيارة المصانع المصريةشهدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، وأميناتا أسوم دياتا وزيرة التجارة والصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة السنغالية، توقيع بروتوكول إنشاء مجلس الأعمال المصرى السنغالى المشترك، وقع البروتوكول عن الجانب المصرى المهندس خالد الميقاتى رئيس جمعية المصدرين المصريين ‏ورئيس الجانب المصرى فى مجلس الأعمال المشترك وعن الجانب السنغالى بابا ابراهيما دياجنى. وزيرة التجارة: إنشاء مجلس أعمال مع السنغال.. ودعوتها لزيارة المصانع المصريةشهدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، وأميناتا أسوم دياتا وزيرة التجارة والصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة السنغالية، توقيع بروتوكول إنشاء مجلس الأعمال المصرى السنغالى المشترك، وقع البروتوكول عن الجانب المصرى المهندس خالد الميقاتى رئيس جمعية المصدرين المصريين ‏ورئيس الجانب المصرى فى مجلس الأعمال المشترك وعن الجانب السنغالى بابا ابراهيما دياجنى.

وترأست الوزيرة ونظريتها السنغالية الاجتماع الأول لمجلس الأعمال المشترك والذى عقد بمشاركة أعضاء ‏المجلس من الجانبين فى إطار منتدى روابط الأعمال بين مصر ودول غرب إفريقيا، حضر الاجتماع السفيرة نهى خضر سفيرة مصر بالسنغال، الدكتور احمد مغاورى رئيس جهاز التمثيل التجارى، حاتم العشرى مستشار وزيرة التجارة والصناعة للاتصال المؤسسى.