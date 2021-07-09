شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الكندي يرتفع عقب بيانات التوظيف القوية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الدولار الكندي أمام أغلب العملات الرئيسية خلال تداولات اليوم الجمعة في أعقاب صدور بيانات اقتصادية قوية تشير إلى مزيد من التحسن بسوق العمل.



وأعلنت وزارة العمل الكندية إضافة الاقتصاد 230.7 ألف وظيفة خلال الشهر الماضي بينما أشارت التوقعات إلى إضافة 172.5 ألف وظيفة.



وانخفض معدل البطالة إلى 7.8% في يونيو/حزيران الماضي اتساقا مع توقعات المحللين بعد تسجيل القراءة 8.2% في مايو/أيار.



وفي سياق منفصل، تتواصل الجهود على مستوى العالم من أجل مكافحة تداعيات فيروس كورونا على الاقتصادات خاصة مع ظهور سلالة "دلتا" سريعة التفشي وتسببها في صعود منحنى الإصابات في بعض الدول.



تجدر الإشارة إلى أن وزارة العمل الأمريكية أعلنت الجمعة الماضية من عن أن الاقتصاد أضاف 850 ألف وظيفة خلال يونيو/حزيران بينما أشارت التوقعات إلى إضافة 706 آلاف وظيفة.



وعلى صعيد التداولات، ارتفع الدولار الكندي أمام نظيره الأمريكي بحلول الساعة 16:02 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.5% إلى 0.8020، وسجل أعلى سعر عند 0.8021 في حين سجل أقل سعر عند 0.7963.