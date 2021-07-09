شكرا لقرائتكم خبر عن النحاس يرتفع مع هدوء ضغوط الدولار الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار النحاس خلال تداولات اليوم الجمعة وسط انخفاض الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية والتفاؤل حيال الاقتصاد العالمي.



وانتعشت أسعار النحاس أيضا في ظل التفاؤل المستمر إزاء قوة الطلب على المعادن الصناعية لا سيما مع استمرار تعافي الاقتصادات العالمية على رأسها الاقتصاد الأمريكي.



وفي سياق منفصل، تزايدت التكهنات بشأن إمكانية لجوء البنك المركزي الصيني إلى تيسير السياسة النقدية من أجل دعم الاقتصاد، وهو ما رآه بعض المحللين علامة على ضعف اقتصاد أكبر دولة مستهلكة للمعادن على مستوى العالم.



وتتواصل الجهود على مستوى العالم من أجل مكافحة تداعيات فيروس كورونا الأمر الذي يؤثر إيجاباً في الطلب على المعادن.



من ناحية أخرى، انخفض مؤشر الدولار – أمام سلة من العملات الرئيسية – بحلول الساعة 13:34 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.2% إلى 92.2 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 92.5 نقطة وأقل مستوى عد 92.2 نقطة.



وعلى صعيد التداولات، ارتفعت العقود الآجلة للنحاس تسليم سبتمبر/أيلول بحلول الساعة 13:31 بتوقيت جرينتش بنسبة 1.5% إلى 4.32 دولار للرطل، وسجل المعدن أعلى سعر عند 4.35 دولار وأقل سعر عند 4.25 دولار.