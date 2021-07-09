شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأمريكية ترتفع في بداية التداولات لتعوض خسائر الأمس والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت مؤشرات الأسهم الأمريكية في بداية تداولات اليوم الجمعة لتعوض خسائر تكبدتها بالأمس.



وتتواصل الجهود على مستوى العالم من أجل مكافحة تداعيات فيروس كورونا الأمر الذي يؤثر إيجاباً في الطلب على المعادن.



هذا، واستعابت الأسواق تصريحات الاحتياطي الفيدرالي بشأن المناقشات المتعلقة بتقلص حجم برنامج مشتريات الأصول.



وحذر مسؤولو البنك المركزي الأمريكي من التراخي في التعامل مع جائحة كورونا الأمر الذي يهدد نمو الاقتصاد العالمي خاصة مع استمرار وجود سلالات خطيرة من الفيروس على رأسها "دلتا" التي تتميز بكونها سريعة التفشي.



من ناحية أخرى، ذكرت وسائل إعلامية أن الرئيس الأمريكي "جو بايدن" يعتزم التوقيع على أمر تنفيذي اليوم من أجل اتخاذ إجراءات صارمة لتنظيم التنافسية بين شركات التكنولوجيا الكبرى.



وعلى صعيد التداولات، ارتفع مؤشر "داو جونز" الصناعي بحلول الساعة 14:08 بتوقيت جرينتش بنسبة 1.1% (ما يعادل 370 نقطة) 34792 نقطة، وصعد "إس أند بي 500" بنسبة 0.7% (ما يعادل 32 نقطة) إلى 4353 نقطة، في حين ارتفع "ناسداك" بنسبة 0.3% (ما يعادل 46 نقطة) إلى 14606 نقاط.