شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار العملات والذهب فى السعودية اليوم الجمعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ننشر أسعار العملات فى السعودية اليوم الجمعة الموافق 9-7-2021، أمام الريال السعودى، وسجل 1 دولار أمريكى 3.75 ريال سعودى، كما سجل سعر 1 يورو 4.45 ريال سعودى، فيما سجل 1 جنيه مصرى 0.24 ريال سعودى، ودولار أسترالي 2.80 ريال سعودي.

وفى سياق متصل استقر سعر الدرهم الإماراتى اليوم بالبنوك، أمام الجنيه المصرى، ليسجل سعر الدرهم الإماراتى فى بنكى"المركزى المصرى، وبنك الأهلى ومصرف أبو ظبى الإسلامى وبنك مصر عند سعر 4.25 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع، كما سجل فى "بنك الاستثمار العربى" 4.22 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع. وجاءت أسعارالعملات اليوم فى المملكة العربية السعودية كالتالى: وجاءت أسعارالعملات اليوم فى المملكة العربية السعودية كالتالى: دولار أمريكى (USD)3.75 ريال سعودى يورو (EUR)4.45 ريال سعودي جنيه استرليني (GBP)5.18 ريال سعودي دولار كندي (CAD)3.00 ريال سعودي دولار أسترالي (AUD)2.80 ريال سعودي . ين ياباني (JPY)0.03 ريال سعودي جنيه مصري (EGP)0.24 ريال سعودي درهم إماراتي (AED)1.02 ريال سعودي دينار بحريني (BHD)9.95 ريال سعودي دينار كويتي (KWD)12.46 ريال سعودي يورو (EUR)4.45 ريال سعودي جنيه استرليني (GBP)5.18 ريال سعودي دولار كندي (CAD)3.00 ريال سعودي دولار أسترالي (AUD)2.80 ريال سعودي . ين ياباني (JPY)0.03 ريال سعودي جنيه مصري (EGP)0.24 ريال سعودي درهم إماراتي (AED)1.02 ريال سعودي دينار بحريني (BHD)9.95 ريال سعودي دينار كويتي (KWD)12.46 ريال سعودي

أما أسعار الذهب فى السعودية، فسجل سعر الذهب "عيار 24" فى المملكة العربية السعودية 217.17 ريال سعودى، وجاءت أسعار الذهب اليوم بأسواق المال فى السعودية بالريال السعودى كالتالى:





سعر الذهب عيار 24بنحو 217.17 ريال بما يعادل 57.90$ سعر الذهب عيار 22بنحو 199.08 ريال بما يعادل 53.08$ سعر الذهب عيار 21بنحو 190.03 ريال بما يعادل 50.66$ سعر الذهب عيار 18بنحو 162.88 ريال بما يعادل 43.43$ سعر الذهب عيار 14بنحو 126.69 ريال بما يعادل 33.78$ سعر الذهب عيار 12بنحو 108.59 ريال بما يعادل 28.95$ سعر أوقية الذهببنحو 6,754 ريال بما يعادل 1,801$ سعر جنيه الذهببنحو 1,520 ريال بما يعادل 405.31$ سعر كيلو الذهببنحو 217,174 ريال بما يعادل 57,900$