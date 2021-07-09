شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدرهم الإماراتى اليوم الجمعة فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر سعر الدرهم الإماراتى اليوم الجمعة الموافق 9-7-2021 بالبنوك، أمام الجنيه المصرى، ليسجل سعر الدرهم الإماراتى فى بنوك المركزى المصرى، وبنك الأهلى ومصرف أبو ظبى الإسلامى وبنك مصر عند سعر 4.25 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع، كما سجل فى "بنك الاستثمار العربى" 4.22 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع، وذلك لعدم وجود تعاملات بالبنوك نظرا لاجازتهم الرسمية يومى الجمعة والسبت.

وفى سياق متصل استقر سعر الريال السعودى اليوم، أمام الجنيه المصرى، فى البنك الأهلى المصرى عند سعر 4.16 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع، ويثبت سعره أيضا فى "البركة" ليسجل 4.07 جنيه للشراء، و4.23 جنيه للبيع.

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وسجل سعر الدرهم الإماراتى فى بعض البنوك كالتالى: سعر الدرهم الإماراتى فى البنك المركزى المصرى 4.25 جنيه للشراء.

4.28 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى البنك الأهلى المصرى4.25 جنيه للشراء.

4.28 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى مصرف أبو ظبى الإسلامى4.25 جنيه للشراء.

4.28 جنيه للبيع. سعر الدرهم الإماراتى فى بنك الإسكندرية 4.24 جنيه للشراء.

4.28 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى بنك مصر4.25 جنيه للشراء.

4.28 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى بنك الاستثمار العربى4.22 جنيه للشراء.

4.28 جنيه للبيع.