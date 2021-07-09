شكرا لقرائتكم خبر عن معسكر تدريبى لذوى الاحتياجات لتطوير ابتكارات تحقق التنمية المستدامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك المعهد القومى للحوكمة والتنمية المستدامة- الذراع التدريبى لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية- حاضنة أعمال كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة فى تنظيم معسكرًا تدريبيًا مكثفًا لمشروعات التكنولوجيا الداعمة لذوى الاحتياجات الخاصة، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائى بمصر، وذلك ضمن فعاليات مشروع مختبر الابتكار المستدام.

وفى هذا الإطار قالت الدكتورة شريفة شريف المدير التنفيذى للمعهد القومى للحوكمة والتنمية المستدامة، أن معسكر مشروعات التكنولوجيا الداعمة لذوى الاحتياجات الخاصة يهدف إلى تعزيز قدرات الشباب وتنمية مهاراتهم ودعم إمكاناتهم بغرض المساهمة فى تطوير مشروعاتهم الرامية لتعزيز الخدمات التكنولوجية المقدمة والداعمة لذوى الاحتياجات الخاصة، مشيرة إلى أن هذا المعسكر يأتى ضمن فعاليات مشروع مختبر الابتكار المستدام الذى ينفذه المعهد بالتعاون مع حاضنة أعمال كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائى، ومؤسسة جيمناى إفريقيا، وجمعية المصدرين المصريين.

وأكدت "شريف"، فى بيان صحفى، اليوم الجمعة، أن مشروع مختبر الابتكار المستدام هو الأول من نوعه فى الشرق الأوسط وأفريقيا؛ ويستهدف العمل على دعم وتطوير الابتكارات التى تأتى فى إطار تحقيق أهداف التنمية المستدامة، مشيرة إلى أن المشروع يتضمن أربعة مختبرات هى الاقتصاد الأخضر، والتحول الرقمى، والاقتصاد الابداعى، والابتكارات الحكومية.

وأضافت "شريف"، أن المشروع يهدف إلى تقديم الدعم الفنى والتقنى من خلال توفير معامل لتصنيع النماذج الأولية لتلك المشروعات ومساعدتها على اختبار هذه النماذج والتحقق منها باستخدام تكنولوجيا التصنيع، بالإضافة إلى دمج مخرجات عمل هذه الشركات الناشئة المتخرجة من المختبر فى سلاسل القيمة العالمية من خلال رفع القدرات التصديرية لهذه الشركات.