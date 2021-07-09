شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار النفط تسجل 74.45 دولار لبرنت و 73.39 دولار للخام الأمريكى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجلت أسعار النفط اليوم الجمعة، 74.45 دولار للبرميل، وذلك للعقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت، وسجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 73.39 دولار للبرميل.

وذكرت تقارير إعلامية عالمية، بأن أسعار النفط اليوم الجمعة بالأسواق العالمية تباينت وتمضي تحو تكبد خسائر أسبوعية.

يذكر أنه تم تأجيل اجتماع تحالف "أوبك بلس" إلى أجل غير مسمى، في ظل فشل التكتل في التوصل لاتفاق بشأن سياسة الإنتاج خلال الأشهر المقبلة.