شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الريال السعودى اليوم الجمعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر سعر الريال السعودى اليوم الجمعة 9 يوليو 2021، أمام الجنيه المصرى، فى البنك الأهلى المصرى عند سعر 4.16 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع، ويثبت سعره أيضا فى "البركة" ليسجل 4.07 جنيه للشراء، و4.23 جنيه للبيع، وذلك لعدم وجود تعاملات بالبنوك.

وفى سياق متصل استقر سعر اليورو الأوروبي اليوم، أمام الجنيه المصرى، ليسجل فى البنك الأهلى 18.40 جنيه للشراء، و18.55جنيه للبيع، وسجل سعر اليورو فى بنك "مصرف أبو ظبى الإسلامى" 18.49 جنيه للشراء، و18.62 جنيه للبيع.

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وجاء سعر الريال السعودى فى عدد آخر من البنوك العاملة فى مصر، كالتإلى: وجاء سعر الريال السعودى فى عدد آخر من البنوك العاملة فى مصر، كالتإلى: سعر الريال السعودى فى البنك المركزى المصرى 4.17 جنيه للشراء.

4.19 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى البنك الأهلى المصرى4.16 جنيه للشراء.

4.19 جنيه للبيع. سعر الريال السعودى فى بنك الإسكندرية 4.11 جنيه للشراء.

4.19 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى البنك التجارى الدولى cib4.16 جنيه للشراء.

4.19 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك مصر4.16 جنيه للشراء.

4.19 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك البركة4.07 جنيه للشراء.

4.23 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى قناة السويس4.15 جنيه للشراء.

4.19 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى مصرف أبو ظبى الإسلامى4.09 جنيه للشراء.

4.19 جنيه للبيع.