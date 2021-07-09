الاقتصاد

هيوليت باكرد يعاني من الضغوط السلبية – تحليل – 09-07-2021

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض سهم هيوليت باكرد (HPQ) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وسط استمرار الضغط السلبي لتداولاته دون المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، مع توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، وتحت سيطرة موجة تصحيحية هابطة على المدى القصير، ليسجل السهم خسائر في آخر جلساته بنسبة بلغت -1.19% بما يعادل -0.36 نقطة ليستقر على سعر 29.92 دولار.

 

لذلك تشير توقعاتنا إلى المزيد من الانخفاض للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات المقاومة 31.00، ليستهدف مستوى الدعم 28.90.

 

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: هابط

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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