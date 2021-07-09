شكرا لقرائتكم خبر عن هيوليت باكرد يعاني من الضغوط السلبية – تحليل – 09-07-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض سهم هيوليت باكرد (HPQ) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وسط استمرار الضغط السلبي لتداولاته دون المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، مع توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، وتحت سيطرة موجة تصحيحية هابطة على المدى القصير، ليسجل السهم خسائر في آخر جلساته بنسبة بلغت -1.19% بما يعادل -0.36 نقطة ليستقر على سعر 29.92 دولار.

لذلك تشير توقعاتنا إلى المزيد من الانخفاض للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات المقاومة 31.00، ليستهدف مستوى الدعم 28.90.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: هابط