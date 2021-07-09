شكرا لقرائتكم خبر عن جولد مان ساكس يكسر خط اتجاه صاعد – تحليل – 09-07-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض سهم جولد مان ساكس (GS) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وسط توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، ليسجل خسائر في آخر جلساته بنسبة بلغت -2.37% بما يعادل -8.73 نقطة ليستقر السهم على سعر 358.94 دولار، ليتخطى السهم بهذا الانخفاض دعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ما عرضه للضغط السلبي والذي أدى به إلى كسر خط اتجاه رئيسي صاعد على المدى المتوسط.

لهذا تشير توقعاتنا إلى المزيد من الانخفاض للسهم خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة كسره للدعم 355.75، ليستهدف بعدها مستوى الدعم 377.40.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: هابط