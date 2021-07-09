شكرا لقرائتكم خبر عن هوم ديبوت يستند لدعم متوسطه المتحرك البسيط – تحليل – 09-07-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع سهم هوم ديبوت (HD) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، مع بدء توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، ليسجل السهم خسائر في آخر جلساته بنسبة بلغت -1.53% بما يعادل -4.94 نقطة ليستقر السهم على سعر 318.54 دولار، ليحاول السهم اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على الارتفاع مرة أخرى، وسط تداولاته بمحاذاة خط ميل صاعد على المدى القصير، ليستند السهم بهذا الانخفاض إلى دعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.

لهذا تشير توقعاتنا إلى ترجيح سيناريو عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 309.00، ليستهدف أولى مستويات المقاومة عند 328.30.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: مرجح ارتفاعه