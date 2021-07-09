شكرا لقرائتكم خبر عن هاني ويل محاط بالعلامات السلبية - تحليل – 09-07-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض سهم هاني ويل (HON) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وذلك وسط سيطرة موجة تصحيحية هابطة على المدى القصير، مع استمرار الضغط السلبي لتداولاته دون المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ليسجل السهم خسائر في آخر جلساته بنسبة بلغت -0.64% بما يعادل -1.42 نقطة ليستقر على سعر 219.32 دولار، كما نلاحظ وسط ذلك بدء توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء.

لهذا نحن نتوقع المزيد من الانخفاض للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات المقاومة 221.00، ليستهدف مستوى الدعم 211.80.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: هابط