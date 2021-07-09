شكرا لقرائتكم خبر عن آي بي إم بين المطرقة والسندان – تحليل – 09-07-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم آي بي إم (IBM) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، في جلسة اتسمت بالتذبذب حقق في نهايتها مكاسب بلغت نسبتها 0.66% بما يعادل 0.92 نقطة ليستقر على سعر 140.74 دولار، وذلك وسط تداولات السهم بمحاذاة خط ميل رئيسي صاعد على المدى المتوسط كما هو موضح بالرسم البياني المرفق، ولكن أمام ذلك تسيطر على السهم موجة تصحيحية هابطة على المستويات اللحظية، مع تواصل الضغط السلبي لتداولاته دون المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، كما تتوارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية.

لهذا نحن نرجح عودة الانخفاض التصحيحي للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات المقاومة 143.00، ليستهدف مستوى الدعم المحوري 135.28.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: مرجح انخفاضه