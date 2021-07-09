شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار النفط ترتفع لليوم الثاني على التوالي بعد انخفاض كبير فى المخزونات الأمريكية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ظلت أسعار النفط على ارتفاعها مع افتتاح السوق الأمريكية يوم الجمعة لتواصل التعافي لليوم الثاني على التوالي من أدنى مستوى فى ثلاثة أسابيع ، بعد انخفاض كبير فى مخزونات الخام فى الولايات المتحدة أكبر مستهلك للوقود فى العالم ، لكن تظل الأسعار بصدد تكبد أول خسارة أسبوعية منذ منتصف أيار/مايو الماضي ، بفعل المخاوف حول مستقبل تحالف "أوبك بلس".

ارتفع الخام الأمريكي قرابة 0.9% إلى مستوي 73.90$ ، من مستوى الافتتاح عند 73.26$، و سجل أدنى مستوي عند 72.75$ ،وصعد خام برنت بنسبة 0.8% إلى مستوي 74.94$ للبرميل ، من مستوى الافتتاح عند 74.33$ ، وسجل أدنى مستوي عند 73.82$.

عند تسوية الأسعار يوم الخميس ، حقق الخام الأمريكي ارتفاعا بنسبة 1.6% ، فى أول مكسب فى غضون الثلاثة أيام الأخيرة ، بعدما سجل فى وقت سابق أدنى مستوى فى ثلاثة أسابيع عند 70.79$ للبرميل ،وصعد خام برنت بنسبة 1.4% بعدما سجل مستوي 72.14$ الأدنى منذ 17 حزيران/يونيو الماضي.

أعلنت وكالة الطاقة الأمريكية بالأمس انخفاض المخزونات التجارية فى البلاد بحوالي 6.9 مليون برميل ،خلال الأسبوع المنتهي فى 2 تموز/يوليو ، فى سابع انخفاض أسبوعي على التوالي ،لتتجاوز توقعات الخبراء انخفاض بحوالي 4.0 مليون برميل.

وعلى حسب تلك البيانات انخفض إجمالي المخزونات التجارية فى الولايات المتحدة إلى حوالي 445.48 مليون برميل ،والذي يعد أدنى مستوى منذ الأسبوع المنتهي فى 28 شباط/فبراير 2020.

انخفاض المخزونات الأمريكية لمستويات ما قبل اندلاع جائحة فيروس كورونا ،علامة إيجابية كبرى على تحسن مستويات الطلب والسحب فى أكبر مستهلك للوقود فى العالم ، خاصة بعد تخفيف قيود الإغلاق المرتبطة بالعدوى.

وبالنسبة للإنتاج الأمريكي فقد ارتفع الأسبوع السابق بحوالي 200 ألف برميل، ليرتفع إجمالي الإنتاج إلى 11.3 مليون برميل ،والذي يعد أعلى مستوي منذ أيار/مايو 2020 ، و الولايات المتحدة أكبر منتج للنفط فى العالم.

وعلى صعيد تعاملات الأسبوع الجاري ،فأسعار النفط العالمية لا تزال منخفضة بمتوسط 1.5% ، بصدد تكبد أول خسارة أسبوعية فى غضون السبعة أسابيع الأخيرة ، تحديدا منذ أيار/مايو الماضي.

ضغطت بشدة هذا الأسبوع على الأسعار تصاعد المخاوف حول مستقبل تحالف "أوبك بلس" بعد انهيار المحادثات الخاصة بتحديد مستويات إنتاج آب/أغسطس وتمديد التخفيضات حتى نهاية العام المقبل.

وكانت تلك المحادثات التي انطلقت يوم الخميس "الأول من تموز/يوليو" خلال الاجتماع الشهري لتحالف أوبك بلس قد توقفت تماما يوم الاثنين بعد تأجيلها أكثر من مرة بسبب الخلاف الحاد بين السعودية والإمارات حول مستقبل السياسة الإنتاجية.

ونشب الخلاف عندما اعترضت الإمارات على خطة لزيادة الإنتاج بنحو مليوني برميل يوميا من آب/أغسطس إلى كانون الأول/ديسمبر 2021، وتمديد التخفيضات من نيسان/أبريل 2022 حتى كانون الأول/ديسمبر 2022.

التخفيضات الحالية لتحالف أوبك بلس قرابة 6 مليون برميل يوميا مقرر انتهائها فى نيسان/أبريل 2022 ،وكان هناك توافقا على زيادة الإنتاج بحوالي 400 ألف برميل يوميا حتى نهاية هذا العام ، بما يعني تقلص التخفيضات إلى 5.6 مليون برميل يوميا مع تمديدها إلى نهاية 2022.

كان الخلاف العام نادر الحدوث بين أعضاء التحالف ،لكن يبدوا أن تباعد المصالح الوطنية بشكل متزايد سوف يؤثر بلا أدنى شك على السياسة الإنتاجية لتحالف أوبك بلس ،وقد يؤدي فى نهاية الأمر إلى انهيار التحالف الذي ساعد كثيرا فى إعادة التوازن إلى السوق.

وقالت مصادر أن الإمارات لا تزال تتحفظ على مقترحات لتمديد الاتفاق الحالي بشأن قيود الإنتاج من تاريخ انتهائه فى نيسان/أبريل 2022 إلى نهاية العام المقبل ،وطالبت إجراء تعديل على خطة أساس الإنتاج المستخدمة فى حساب تخفيضات الإنتاج ،حيث ترغب البلاد فى زيادة إنتاجها النفطي بوتيرة أسرع عما كان متفقا عليه فى السابق.

وعلى حسب وكالة "رويترز" قالت مصادر فى تحالف أوبك بلس يوم الأربعاء إن روسيا تحاول التوسط للمساعدة فى إبرام اتفاق زيادة الإنتاج ،وقال البيت الأبيض "يوم الثلاثاء" إن الولايات المتحدة أجرت محادثات رفيعة المستوى مع مسؤولين فى السعودية والإمارات ضمن مساعي حل الخلافات داخل منظمة أوبك.