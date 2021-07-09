شكرا لقرائتكم خبر عن صعود أسهم أوروبا في نهاية أسبوع مضطرب والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - صعدت الأسهم الأوروبية اليوم الجمعة إذ يقتنص المستثمرون الصفقات بعد إحدى أسوأ موجات البيع التي شهدتها السوق منذ بداية العام في ظل حالة من القلق بشأن تعثر تعافي الاقتصاد العالمي.

وربح المؤشر ستوكس 600 للأسهم الأوروبية 0.8 بالمئة بحلول الساعة 07:17 بتوقيت جرينتش، فيما ارتفعت القطاعات التي تضررت جراء الانخفاض هذا الأسبوع، مثل شركات صناعة السيارات والتعدين، بالقدر الأكبر.

لكن المؤشر القياسي ما زال على مسار تسجيل خسارة أسبوعية 0.4 بالمئة بعد قفزة جديدة في الإصابات بكوفيد-19، على الأخص في آسيا، وكذلك ارتفاع في أسواق السندات مما يضر بالإقبال على الأصول العالية المخاطر.