شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأمريكي يبتعد عن ذروة 3 أشهر بفعل عمليات جني أرباح والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع الدولار الأمريكي بالسوق الأوروبية يوم الجمعة مقابل سلة من العملات العالمية ، ليواصل خسائره لليوم الثاني على التوالي ، مبتعدا عن أعلى مستوى فى ثلاثة أشهر ، مع استمرار عمليات التصحيح وجني الأرباح ، بالإضافة إلى تباطؤ عمليات شراء العملة الأمريكية كأفضل استثمار متاح ، بعد محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي الصادر هذا الأسبوع.

انخفض مؤشر الدولار بنسبة 0.1 % إلى مستوى 92.25 نقطة ، من مستوي افتتاح تعاملات اليوم عند 92.36 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 92.54 نقطة.

أنهي المؤشر تعاملات الأمس منخفضا بنسبة 0.4% ، فى أول خسارة فى غضون الثلاثة أيام الأخيرة ، بفعل عمليات تصحيح وجني أرباح ، بعدما سجل فى اليوم السابق أعلى مستوى فى ثلاثة أشهر عند 92.85 نقطة.

بخلاف عمليات البيع لجني الأرباح ،يضغط على العملة الأمريكية تباطؤ مستويات الطلب على الدولار كأفضل استثمار متاح ، خاصة بعد الهبوط الحاد فى عائد سندات الخزانة طويلة الأجل.

انخفض عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات على نطاق واسع هذا الأسبوع ، مسجلا أدنى مستوى فى خمسة أشهر عند معدل 1.25%.

تأتي تلك التطورات فى سوق السندات الأمريكي ،عقب صدور محضر الاجتماع الذي عقد أيام 15-16 حزيران/يونيو الماضي لمجلس الاحتياطي الاتحادي ،والذي أضاف المزيد من الغموض حول مستقبل برنامج شراء السندات.

قال المركزي الأمريكي إن المزيد من التقدم الكبير فى التعافي الاقتصادي فى البلاد لم يتحقق بعد ، وأكد على الاستعداد للتصرف فى حالة حدوث تضخم أو مخاطر اقتصادية أخرى.

وقال رئيس البنك الاحتياطي فى أتلانتا "رافاييل بوستيك" إن الارتفاع الجديد فى الإصابات بفيروس كورونا خاصة بالسلالة الجديدة"دلتا" شديدة العدوى قد يتسبب فى تراجع الأسعار وتباطؤ التعافي الاقتصادي فى الولايات المتحدة.