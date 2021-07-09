شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة تتماسك فوق أدنى مستوى فى أسبوع بدعم تراجع الدولار الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الفضة بالسوق الأوروبية يوم الجمعة لتتماسك فوق أدنى مستوى فى أسبوع المسجل فى وقت سابق من التعاملات ، فى طريقها صوب تحقيق أول مكسب فى غضون الخمسة أيام الأخيرة ، بدعم تراجع الدولار الأمريكي مقابل سلة من العملات العالمية.

ارتفعت أسعار الفضة بأكثر من 0.6% إلى مستوي 26.07$ ، من مستوي الافتتاح عند 25.91$ ، و سجلت أدنى مستوى عند 25.75$ الأدنى منذ 30 حزيران/يونيو الماضي.

فقد المعدن الأبيض"الفضة" بالأمس نسبة 0.9% ، فى رابع خسارة يومية على التوالي ، بفعل مخاوف حول الطلب الفعلي فى الصين أكبر مستهلك للمعادن فى العالم.

انخفض مؤشر الدولار بنسبة 0.1% ، ليواصل خسائره لليوم الثاني على التوالي ، عاكسا تراجع مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية ،الأمر الذي يدعم ارتفاع أسعار المعادن والسلع المقومة بالدولار الأمريكي.

يأتي هذا التراجع فى مستويات العملة الأمريكية ، بعدما أضاف محضر البنك الفيدرالي الاحتياطي الصادر هذا الأسبوع ،المزيد من الغموض حول توقيت البدء فى تقليص برنامج شراء السندات ،والتي تعتبر خطوة أساسية تأتي قبل المضي قدما فى رفع أسعار الفائدة.