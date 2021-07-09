شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدينار الكويتى فى مصر اليوم الجمعة 9-7-2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر سعر الدينار الكويتى اليوم الجمعة الموافق 9-7-2021 بالبنوك، ليسجل في البنك الأهلى 49.18 جنيه للشراء، و52.21 جنيه للبيع، وفى بنك الإسكندرية سجل 48.38 جنيه للشراء و52.25 جنيه للبيع، وفى بنك قناة السويس سجل 51.59 جنيه للشراء و52.28 جنيه للبيع، كما سجل فى البنك المركزى المصرى 51.87 جنيه للشراء، و52.33 جنيه للبيع، وذلك لعدم وجود تعاملات خلال العطلة الأسبوعية الجمعة والسبت.

وفى سياق متصل استقرت أسعار العملات اليوم، أمام الجنيه المصرى، وهذه الأسعار تشمل "الدولار، الريال السعودى، اليورو، الجنيه الإسترلينى، الدينار الكويتى"، وسجل سعر الدولار 15.62 جنيه للشراء، و15.72 جنيه للبيع، وسجل سعر صرف اليورو 18.40 للشراء، 18.55 جنيه للبيع.

وفيما يلي أسعار العملات فى كافة البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديثا فوريا للأسعار حال تغيرها.

وسجل سعر الدينار الكويتى فى بعض البنوك كالتالى:





سعر الدينار الكويتى فى البنك المركزى المصرى51.87 جنيه للشراء.

52.33 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى البنك الأهلى المصرى49.18 جنيه للشراء.

52.21 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى بنك مصر49.18 جنيه للشراء.

52.21 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى قناة السويس51.59 جنيه للشراء.

52.28 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى البنك التجارى الدولى cib49.16 جنيه للشراء.

52.33 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى بنك الإسكندرية48.38 جنيه للشراء.

52.25 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى مصرف أبوظبى الإسلامى48.51 جنيه للشراء.

52.28 جنيه للبيع.