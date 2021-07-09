شكرا لقرائتكم خبر عن "ايتيدا": "أتوس" الفرنسية توسع عمليات التعهيد بمصر وتعلن تعيينات جديدة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وقعت هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات (إيتيدا) مذكرة تفاهم مع شركة "أتوس Atos" الفرنسية العالمية على هامش مشاركة الهيئة الأسبوع الماضي في مؤتمر (4 أعوام من الأن 4YFN) ضمن فاعليات المؤتمر العالمي للهاتف المحمول GSMA Mobile World Congress بمدينة برشلونة الإسبانية.

وتهدف مذكرة التفاهم إلى تعزيز التعاون بين الطرفين في مجالات تسريع عمليات التحول الرقمي وتقديم خدمات تكنولوجيا المعلومات لعملاء الشركة انطلاقًا من مصر وخلق فرص عمل جديدة للشباب المصري.

وتسعى شركة أتوس العالمية من خلال التعاون مع الهيئة إلى توسيع عملياتها في مصر لتقديم خدماتها إلى الأسواق العالمية، وذلك من خلال تقديم خدمات تطوير البرمجيات وخدمات الدعم الفني وخدمات إدارة قواعد بيانات البنية التحتية وخدمات البيانات الضخمة وخدمات الأمن السيبرانى.

وتبلغ مدة العمل بمذكرة التفاهم ثلاث سنوات، تستهدف خلالها الشركة العالمية مضاعفة عدد العاملين بمركزها في مصر من خلال تعيين وتدريب مجموعة من المهندسين والمتخصصين في تقديم خدمات تكنولوجيا المعلومات العابرة للحدود لخدمة عملاء الشركة في مختلف الأسواق العالمية.

وأكد المهندس عمرو محفوظ، الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، على حرص الهيئة لتقديم الدعم اللازم لشركة "أتوس" العالمية لتيسير خطط أعمالها التوسعية في مصر، وذلك في إطار الدور المنوط بالهيئة لدعم المستثمرين الأجانب والمؤسسات والشركات العالمية من أجل تقديم خدمات التعهيد من مصر، ومساعدتهم على خدمة عملائهم بشكل أفضل في جميع أنحاء العالم.

وأعرب نورالدين بيهمان، الرئيس التنفيذي لمنطقة الأسواق النامية بشركة "أتوس"، عن سعادته بانطلاق هذه الشراكة الواعدة مع مصر حيث تعتزم الشركة مضاعفة استثماراتها وتواجدها في مصر خلال الفترة المقبلة وذلك لما تتمتع به مصر من مزايا تنافسية ووفرة في المهارات المتخصصة والتطور الذي تشهده مصر في العديد من المجالات الاقتصادية والاجتماعية.

ومن جانبه، قال المهندس أحمد الحراني، مدير عام الشركة في مصر، أن شركة "أتوس" العالمية تستهدف جعل مصر حجر الزاوية في استراتيجيتها بمنطقة الشرق الأوسط.

وتحتضن مصر قائمة طويلة من شركات التكنولوجيا العالمية التي تتخذ من مصر مركزًا للتوسع في عملياتها التشغيلية وخدمة عملاءها انطلاقا من فروعها في مصر وذلك بأكثر من 20 لغة مختلفة ولأكثر من 100 دولة حول العالم. هذا، وتبلغ حصة مصر السوقية في قطاع تعهيد خدمات الأعمال العالمي حوالي 17⸓، بينما شهدت مصر ارتفاعًا في إيرادات الصادرات التكنولوجية لقيمة تتجاوز 4.1 مليار دولار خلال العام المنصرم، وذلك وفقًا لمؤسسة "IDC" الاستشارية العالمية.

وتعد شركة "أتوس" الفرنسية واحدة من الشركات العالمية الرائدة في مجالات التحول الرقمي والأمن السيبرانى والحوسبة السحابية والحوسبة عالية الأداء حيث يعمل بها أكثر من 105 ألف موظف في 71 دولة حول العالم وتحقق إيرادات سنوية تزيد عن 11 مليار يورو.

وتتمتع الشركة بخبرات فنية في مجال خدمات دعم الأعمال والدعم الفني لعملائها خلال رحلتهم للتحول الرقمي بمنطقة الشرق الأوسط. ولدى الشركة سابقة أعمال وخبرات واسعة في العديد من القطاعات منها الاتصالات والإعلام، والخدمات المالية والتأمين، والقطاع العام والدفاع.

ويقدم مركز شركة "أتوس" في مصر خدماته للسوق المحلي إلى جانب عدد من الدول الأخرى مثل المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وجنوب أفريقيا ودول منطقة البحر المتوسط.