شكرا لقرائتكم خبر عن الإفراج عن 1288 سيارة بـ 244.3 مليون جنيه بجمارك السويس فى يونيو الماضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استعرض محمد معيط، وزير المالية، الجهود المبذولة من رجال الجمارك لتذليل العقبات وتيسير الإجراءات الجمركية أمام مجتمع الأعمال، وذلك من خلال الإعفاءات الجمركية المُقررة على السلع الاستراتيجية المستوردة؛ بما يُسهم فى تحسين أداء العمل بالإدارات الجمركية، وتقليص زمن الإفراج الجمركى، وتلبية احتياجات السوق المحلية، والإسهام فى استقرار الأسعار.

تلقى الوزير تقريرًا من الشحات غتوري، رئيس مصلحة الجمارك، أشار فيه إلى أن الإدارة العامة لجمارك السيارات بالسويس، أفرجت خلال شهر يونيو الماضى عن 1281 سيارة ملاكى موديلات وطرازات ومناشئ مختلفة إفراجًا نهائيًا للاستخدام الشخصي والتجاري، منها 564 سیارة نظم خاصة «إعفاءات ذوي إعاقة وموقوفات» بقیمة إجمالية بلغت 234.3 مليون جنيه.

أضاف التقرير، أن الضرائب والرسوم الجمركية المُحصلة عن تلك السيارات تبلغ 63 مليون جنيه، فيما بلغت ضريبة القيمة المضافة المحصلة عن هذه السيارات 32 مليون جنيه، وضريبة أرباح تجارية وصناعية بقيمة 46 ألف جنيه، وبلغت إجمالى الإيرادات المحصلة 95 مليون جنيه.

أوضح التقرير، في بيان اليوم الجمعة، أن الإدارة العامة لجمارك السيارات بالسويس أفرجت نهائيًا عن 7 سيارات نقل بقيمة بلغت 10 ملايين جنيه خلال شهر يونيو الماضى.

أضاف التقرير أنه تم تحصيل الضرائب والرسوم الجمركية عن تلك السيارات بقيمة 1.2 مليون جنيه، بينما بلغت ضريبة القيمة المضافة عنها 599 ألف جنيه، بإجمالى إيرادات محصلة بنحو مليون و783 ألف جنيه.

أشار التقرير إلى أن عدد السيارات المفرج عنها بنظام الإفراج المؤقت من جمارك السويس خلال شهر يونيو الماضى 126 سيارة، كما تم إعادة تصدير 109 سيارات سبق الإفراج عنها تحت نظام الإفراج المؤقت، وبذلك تكون الإدارة العامة لجمارك السيارات بالسويس قد أفرجت نهائيًا خلال شهر يونيو الماضى عن 1288 سيارة ملاكى ونقل بقيمة إجمالية بلغت 244.4 مليون جنيه، وبلغت إجمالى الضرائب والرسوم الجمركية وضريبة القيمة المضافة والرسوم والضرائب الأخرى المحصلة عنها حوالى 97.2 مليون جنيه.