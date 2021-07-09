شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على سعر اليورو اليوم الجمعة فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر سعر اليورو الأوروبي اليوم الجمعة 9 يوليو 2021 أمام الجنيه المصرى، ليسجل فى البنك الأهلى 18.40 جنيه للشراء، و18.55جنيه للبيع، وسجل سعر اليورو فى بنك "مصرف أبو ظبى الإسلامى" 18.49 جنيه للشراء، و18.62 جنيه للبيع، وذلك نظراً لعدم وجود تعاملات بالبنوك أيام العطلة الرسمية يومى الجمعة والسبت. ويقدم ”الخليج 365”، خدمة تشمل نشر أسعار العملات فى كافة البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديث فورى للأسعار حال تغيرها. وسجل سعر اليورو فى بعض البنوك كالتالى: سعر اليورو فى البنك المركزى المصرى 18.53 جنيه للشراء. 18.65 جنيه للبيع. سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى18.40 جنيه للشراء. سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى18.40 جنيه للشراء. 18.55 جنيه للبيع. سعر اليورو فى بنك مصر18.40 جنيه للشراء. سعر اليورو فى بنك مصر18.40 جنيه للشراء. 18.64 جنيه للبيع. سعر اليورو فى بنك البركة18.43 جنيه للشراء. سعر اليورو فى بنك البركة18.43 جنيه للشراء. 18.67 جنيه للبيع. سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib18.43 جنيه للشراء. سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib18.43 جنيه للشراء. 18.66 جنيه للبيع. سعر اليورو فى مصرف أبو ظبى الإسلامى18.44 جنيه للشراء. 18.58 جنيه للبيع. سعر اليورو فى بنك الإسكندرية18.39 جنيه للشراء. سعر اليورو فى بنك الإسكندرية18.39 جنيه للشراء. سعر اليورو فى مصرف أبو ظبى الإسلامى18.44 جنيه للشراء. 18.63 جنيه للبيع.