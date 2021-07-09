شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار العملات فى مصر اليوم الجمعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقرت أسعار العملات اليوم الجمعة 9-7-2021، أمام الجنيه المصرى، نظرا لعدم وجود تعاملات اليوم خلال العطلة الأسبوعية يومى الجمعة والسبت، وهذه الأسعار تشمل "الدولار، الريال السعودى، اليورو، الجنيه الإسترلينى، الدينار الكويتى"، وسجل سعر الدولار 15.62 جنيه للشراء، و15.72 جنيه للبيع، وسجل سعر صرف اليورو 18.40 للشراء، 18.55 جنيه للبيع.

وفى سياق متصل استقر سعر الدولار أمام الجنيه المصرى اليوم، ليثبت سعره فى بنكى الأهلي المصري، ومصر عند سعر 15.62 جنيه للشراء، 15.72 جنيه للبيع، وسجل فى بنك الإسكندرية 15.62 جنيه للشراء، 15.72 جنيه للبيع، وسجل متوسط سعر الصرف في البنك المركزى المصرى عند سعر 15.64 جنيه للشراء، 15.73 جنيه للبيع.

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ووفقا لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، ننشر أسعار العملات مقابل الجنيه المصرى اليوم والتى جاءت كالتالى: سعر الدولار اليوماستقر سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصرى عند سعر 15.62 جنيه للشراء، و15.72 جنيه للبيع، وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.

سعر اليورو الأوروبى اليومثبت سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصرى اليوم، وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى لـ18.40 للشراء، 18.64 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترلينى اليوماستقر سعر صرف الجنيه الإسترلينى أمام الجنيه المصرى 21.46 جنيه للشراء، 21.70 جنيه للبيع، وذلك وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى. سعر الريال السعودى اليوماستقر سعر صرف الريال السعودى أمام الجنيه المصرى، طبقا لآخر بيانات البنك الأهلى المصرى، عند سعر 4.16 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع. سعر الدينار الكويتى اليومثبت سعر صرف الدينار الكويتى اليوم أمام الجنيه المصرى، طبقاً لآخر بيانات البنك الأهلى المصرى ليسجل 49.18 جنيه للشراء، و52.21 جنيه للبيع.