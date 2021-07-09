شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لسعر عقود خام برنت 09-07-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر سعر عقود خام برنت تداولات إيجابية إضافية ليهاجم مستوى 74.70، مما يتطلب الانتباه من التداولات القادمة، حيث يحتاج السعر للتماسك دون هذا المستوى ليبقى السيناريو السلبي فعالاً للفترة القادمة، تدعمه سلبية مؤشر ستوكاستيك، مع الإشارة إلى أن الهدف التالي المتوقع للموجة الهابطة المقترحة يتواجد عند 72.75.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 72.30 والمقاومة 75.50

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط