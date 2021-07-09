شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للنفط 09-07-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يندفع سعر النفط صعوداً بشكل قوي ليخترق مستوى 73.30 ويحاول الثبات فوقه، مما يتطلب الانتباه من التداولات القادمة، حيث إن تأكيد الاختراق سيوقف السيناريو التصحيحي الهابط ويقود السعر لاستعادة الاتجاه الرئيسي الصاعد من جديد.

لذلك، نحن نفضل التوقف على الحياد إلى أن يؤكد السعر موقفه بالنسبة لمستوى 73.30 لتحديد الوجهة التالية بشكل أدق.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 72.00 والمقاومة 74.50

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: حيادي