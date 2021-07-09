الاقتصاد

تحديث منتصف اليوم للذهب 09-07-2021

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أجرى سعر الذهب اختباراً جديداً لمستوى 1797.00 ويحافظ على ثباته فوقه، مما يبقي على توقعاتنا الإيجابية قائمة لهذا اليوم، والتي تعتمد على الثبات فوق المستوى المذكور، مع الإشارة إلى أن المتوسط المتحرك 50 يستمر بدعم الموجة الصاعدة المقترحة، مع التذكير بأن هدفنا الرئيسي التالي يتواجد عند 1825.15.

 

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1790.00 والمقاومة 1825.00

 

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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