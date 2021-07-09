شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للذهب 09-07-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أجرى سعر الذهب اختباراً جديداً لمستوى 1797.00 ويحافظ على ثباته فوقه، مما يبقي على توقعاتنا الإيجابية قائمة لهذا اليوم، والتي تعتمد على الثبات فوق المستوى المذكور، مع الإشارة إلى أن المتوسط المتحرك 50 يستمر بدعم الموجة الصاعدة المقترحة، مع التذكير بأن هدفنا الرئيسي التالي يتواجد عند 1825.15.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1790.00 والمقاومة 1825.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد