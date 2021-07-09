شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للجنيه الإسترليني مقابل الدولار 09-07-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر زوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار بعض الميل الصاعد ليتجه نحو اختبار محتمل لمستوى 1.3805، وطالما أن السعر دون هذا المستوى، فإن توقعاتنا للاتجاه الهابط ستبقى قائمة لهذا اليوم، يدعمها اقتراب مؤشر ستوكاستيك من مناطق التشبع في الشراء، مع التذكير بأن هدفنا الرئيسي التالي يصل إلى 1.3670.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.3690 والمقاومة 1.3830

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط