شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لليورو مقابل الدولار 09-07-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم لم يظهر زوج اليورو مقابل الدولار أي حركة قوية منذ الصباح، ولا يزال مستقراً دون المتوسط المتحرك 50، بينما يستمر مؤشر ستوكاستيك بتقديم الإشارات السلبية، وبالتالي، فإن توقعاتنا للاتجاه الهابط ستبقى قائمة بشرط الثبات دون 1.1888، مع التذكير بأن هدفنا الأول يتواجد عند 1.1780.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.1750 والمقاومة 1.1890

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط