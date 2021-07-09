شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو مقابل الين يلامس الهدف الثاني- تحليل - 9-7-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم

لامس سعر الزوج بتداولات يوم أمس الهدف السلبي الرئيسي الثاني بوصوله نحو 129.62 مؤكدا بذلك استسلامه لسيطرة الميل الهابط والمتوقع سابقا, نتوقع تشكيل السعر حاليا لتداولات مختلطة لحين تجميعه للعزم السلبي الإضافي ليمكنه ذلك من تسجيل أهداف سلبية إضافية قد تمتد نحو 128.75 خلال الفترة القريبة والمتوسطة.

تكمن مخاطرة تأجيل الهجوم السلبي والبدء بالتصحيح الصاعد في حال اختراق السعر للحاجز المستقر عند 131.10 ليدفع به ذلك لاستهداف بعض المستويات الإيجابية والتي قد تبدأ من 131.45 و 132.20.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 130.65 و 129.10

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط