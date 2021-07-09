شكرا لقرائتكم خبر عن الباوند مقابل الين يسجل بعض الأهداف-تحليل - 9-7-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم شكّل سعر الزوج بتداولات يوم أمس هجوم صحيحي هابط قوي متسللا بذلك دون مستوى 151.80 ليبدأ بتسجيل الأهداف السلبية لنلاحظ وصوله بذلك نحو 150.66, الارتداد الإيجابي الحالي يعبر عن محاولة تجميع السعر للعزم السلبي الإضافي ليمكنه ذلك من مواصلة الهبوط لنتوقع بتجاوزه للمتوسط المتحرك 55 الوصول مباشرة نحو 150.10 و 149.00 على التوالي.

بشكل عام, سيبقى الترجيح التصحيحي الهابط قائم بثبات المقاومة الممتدة نحو 153.20, بالإضافة إلى أن محاولة تسلل مؤشر ستوكاستيك نحو مستوى تشبع البيع سيزيد من فرص تجميع السعر للعزم السلبي والمطلوب لتسجيل الأهداف المذكورة سابقا.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 152.25 و 150.10

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط