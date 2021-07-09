الاقتصاد

سعر البلاتين محاط بالعوامل السلبية– تحليل - 9-7-2021

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم لا مفر أمام سعر البلاتين من استئناف الهجوم السلبي نظرا لتمركزه ضمن المسار الهابط والقائم على ثبات المقاومة الممتدة حاليا نحو 1127.00 تقريبا, كذلك اقتراب المتوسط المتحرك 55 من المقاومة الرئيسية يؤكد بدوره احتجاز التداولات ضمن المسار الهابط ولننتظر تسجيل السعر للأهداف السلبية المستقرة قرب 1035.00 و 980.00.

 

نطاق التداول المتوقع ما بين 1100.00 و 1035.00

 

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط 

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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