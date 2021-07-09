شكرا لقرائتكم خبر عن سعر البلاتين محاط بالعوامل السلبية– تحليل - 9-7-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم لا مفر أمام سعر البلاتين من استئناف الهجوم السلبي نظرا لتمركزه ضمن المسار الهابط والقائم على ثبات المقاومة الممتدة حاليا نحو 1127.00 تقريبا, كذلك اقتراب المتوسط المتحرك 55 من المقاومة الرئيسية يؤكد بدوره احتجاز التداولات ضمن المسار الهابط ولننتظر تسجيل السعر للأهداف السلبية المستقرة قرب 1035.00 و 980.00.

نطاق التداول المتوقع ما بين 1100.00 و 1035.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط