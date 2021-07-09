شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأوروبية ترتد بقوة من أدنى مستوى فى أسبوعين بفضل مكاسب قطاع السفر والترفيه والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت الأسهم الأوروبية على نطاق واسع بالتعاملات الصباحية يوم الجمعة لترتد بقوة من أدنى مستوى فى أسبوعين المسجل بالأمس ، مع توقف عمليات البيع المفتوحة التي سيطرت على معظم أسواق الأسهم العالمية ،وقاد المكاسب قطاع السفر والترفيه ، بعد إعلان المملكة المتحدة عن تخفيف بعض قواعد العزل الصحي المرتبطة بفيروس كورونا.

زاد مؤشر داو جونز ستوكس أوروبا 600 قرابة 1.1% حتى الساعة 09:11 بتوقيت غرينتش ،وأنهي المؤشر جلسة الأمس منخفضا بنسبة 1.7% ، بأكبر خسارة يومية منذ 11 أيار/مايو الماضي ،وسجل أدنى مستوى فى أسبوعين عند 448.93 نقطة ، بسبب عمليات البيع المفتوحة فى معظم القطاعات.

ارتفع مؤشر ستوكس أوروبا على نطاق واسع بالتعاملات الصباحية يوم الجمعة فى أخر جلسات الأسبوع ، ليرتد جزء كبير من خسائره التي تكبدها فى الجلسة السابقة ،مع وجود معظم البورصات والقطاعات الرئيسية فى أوروبا فى المنطقة الخضراء.

تصدر قطاع السفر والترفيه ، قائمة القطاعات الرابحة فى أوروبا ، مع ارتفاع قرابة 1.5% ، بسبب انحسار المخاوف المرتبطة بتطورات فيروس كورونا.

قالت الحكومة البريطانية إنه سيسمح للأشخاص الذين تلقوا التطعيم المزدوج بالسفر دون الأضرار إلى عزل أنفسهم عند العودة إلى البلاد، باستثناء المسافرين إلى دولة عالية الإصابات بفيروس كورونا.

وأضافت إنها تعمل على رفع قواعد العزل الصحي للأشخاص الذين حصلوا على لقاحات مزدوجة والذين يزورون المملكة المتحدة.

ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد أند بورز 500 اليوم بأكثر من 0.4% ،وأنهي المؤشر جلسة الأمس فى وول ستريت منخفضا قرابة 0.9% ، بفعل تسارع عمليات البيع لجني الأرباح ، بعدما سجل فى الجلسة السابقة مستوى قياسي جديد عند 4,361.88 نقطة.

فى أوروبا ارتفع مؤشر يورو ستوك 50 بنسبة 1.5% ،وفى فرنسا صعد مؤشر كاك 40 بنسبة 1.9% ليتصدر قائمة الأسواق الرابحة فى أوروبا ،وفى ألمانيا زاد مؤشر داكس بأكثر من 0.9% ، وفى لندن أضاف مؤشر فايننشال تايمز 100 حوالي 0.9 %.