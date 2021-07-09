شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب بصدد تحقيق ثالث مكسب أسبوعي على التوالي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار الذهب بالسوق الأوروبية يوم الجمعة للمرة الأولى فى غضون الأربعة أيام الأخيرة ، ضمن عمليات تصحيح وجني أرباح من أعلى مستوى فى ثلاثة أسابيع ، لكنها بصدد تحقيق ثالث مكسب أسبوعي على التوالي ، بفضل الهبوط الحاد فى عائد سندات الخزانة الأمريكية طويلة الأجل.

انخفضت أسعار معدن الذهب بأكثر من 0.3% إلى 1,796.66$ ، من مستوى افتتاح تعاملات اليوم عند 1,802.82$ ، وسجلت أعلى مستوي عند 1,807.81$.

حقق المعدن الثمين "الذهب" بالأمس ارتفاعا بأقل من 0.1% ، فى ثالث مكسب يومي على التوالي ، مسجلا أعلى مستوى فى ثلاثة أسابيع عند 1,818.38$ للأونصة ، بدعم تراجع الدولار الأمريكي مقابل سلة من العملات العالمية.

وعلى صعيد تعاملات الأسبوع الحالي ،فأسعار الذهب مرتفعة حتى اللحظة قرابة 0.6% ، بصدد تحقيق ثالث مكسب أسبوعي على التوالي ، بفضل الإقبال على الأصول غير المدرة للعائد.

انخفض عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات على نطاق واسع هذا الأسبوع ، مسجلا أدنى مستوى فى خمسة أشهر عند معدل 1.25% ، الأمر الذي يخفض تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الثمين الغير مدر للعائد.

جاءت تلك التطورات فى سوق السندات الأمريكي ،عقب صدور محضر الاجتماع الذي عقد أيام 15-16 حزيران/يونيو الماضي لمجلس الاحتياطي الاتحادي ،والذي أضاف المزيد من الغموض حول مستقبل برنامج شراء السندات.

قال مجلس الاحتياطي الاتحادي إن المزيد من التقدم الكبير فى التعافي الاقتصادي فى الولايات المتحدة لم يتحقق بعد ، وأكد على الاستعداد للتصرف فى حالة حدوث تضخم أو مخاطر اقتصادية أخرى.

قال رئيس البنك الاحتياطي فى أتلانتا "رافاييل بوستيك" إن الارتفاع الجديد فى الإصابات بفيروس كورونا خاصة بالسلالة الجديدة"دلتا" شديدة العدوى قد يتسبب فى تراجع الأسعار وتباطؤ التعافي الاقتصادي فى الولايات المتحدة.

حيازات الذهب لدى صندوق SPDR Gold Trust اكبر صناديق المؤشرات العالمية المدعومة بالذهب انخفضت بالأمس بحوالي 0.29 طن متري ، فى ثالث انخفاض يومي على التوالي ،لينزل الإجمالي إلى 1,040.19 طن متري ، والذي يعد أدنى مستوى منذ 7 حزيران/يونيو الماضي.