شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو يواصل التعافي والأنظار على تصريحات "كريستين لاجارد" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع اليورو بالسوق الأوروبية يوم الجمعة مقابل سلة من العملات العالمية ، ليواصل التعافي لليوم الثاني على التوالي من أدنى مستوى فى ثلاثة أشهر مقابل الدولار الأمريكي ، مستفيدا من تباطؤ عمليات شراء العملة الأمريكية كأفضل استثمار متاح ، يأتي هذا قبل تصريحات رئيسة البنك المركزي الأوروبي " كريستين لاجارد" فى وقت لاحق اليوم.

زاد اليورو مقابل الدولار بحوالي 0.1% إلى 1.1850$ ، و سعر افتتاح تعاملات اليوم عند 1.1842 $،وسجل أدنى مستوى عند 1.1824$.

حقق اليورو بالأمس ارتفاعا بنسبة 0.4% مقابل الدولار ، فى أول مكسب فى غضون الثلاثة أيام الأخيرة ،وبأكبر مكسب يومي منذ 21 حزيران/يونيو الماضي ، ضمن عمليات التعافي بعدما سجل فى اليوم السابق أدنى مستوى فى ثلاثة أشهر عند 1.1781$.

بخلاف عمليات التعافي من مستويات منخفضة ،دعم هذا المكسب اليومي الأكبر فى حوالي ثلاثة أسابيع ، بيانات أسوأ من التوقعات عن طلبات إعانة البطالة الأسبوعية فى الولايات المتحدة.

تواصل العملة الأوروبية الموحدة "اليورو" التعافي لليوم الثاني على التوالي مقابل الدولار الأمريكي ، مستفيدة من تباطؤ عمليات شراء العملة الأمريكية كأفضل استثمار متاح ، بسبب حالة عدم اليقين حول مستقبل تشديد السياسة النقدية فى الولايات المتحدة ،بعدما أضاف محضر الاجتماع الأخير لمجلس الاحتياطي الاتحادي المزيد من الغموض حول موعد البدء فى تقليص برنامج شراء السندات.

بحلول الساعة 10:00 بتوقيت غرينتش تتحدث رئيسة البنك المركزي الأوروبي" كريستين لاجارد " فى حلقة نقاش تحت عنوان "الرقمنة والأصول غير الملموسة والنمو المحتمل في عالم ما بعد كوفيد" في المنتدى العالمي للإنتاجية في البندقية.