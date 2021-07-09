شكرا لقرائتكم خبر عن 89.3 مليار دولار.. إيرادات السياحة فى مصر خلال 10 أعوام.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الإحصاءات والبيانات المنشورة بالتقرير السنوي للاتحاد المصري للغرف السياحية عن أن إيرادات السياحة في مصر خلال العشر سنوات الماضية، في الفترة ما بين 2010 وحتى 2020 وصلت إلى 89.33 مليار دولار، وكان عام 2019 هو الأعلى في تاريخ السياحة المصرية إذا بلغت إيراداته 13.03 مليار دولار.

وتظهر الأرقام أنه في عام 2010 تم تحقيق إيرادات بلغت 12.53 مليار دولار، وفي عام 2011 بلغت 8.7 مليار دولار، وعام 2012 بلغت 9.9 مليار دولار, وفي عام 2013 بلغت 5.9 مليار دولار، وفي عام 2014 بلغت 7.2 مليار دولار وفي عام 2015 بلغت 6.1 مليار دولار، وفي عام 2016 بلغت 2.6 مليار دولار، وفي عام 2017 بلغت 7.8 مليار دولار، وفي عام 2018 بلغت 11.6 مليار دولار، وفي عام 2019 بلغت 13.03 مليار دولار، وفي عام 2020 بلغت 4 مليار دولار بسبب جائحة كورونا.



حجم الإيرادات

وذكر الاتحاد فى تقريره السنوى، أن حركة السياحة في مصر تأثرت بشدة بعد عام 2010 والذي كان قد سجل أعلى أرتفاع في عدد السائحين وصل إلى 14 مليون سائح، وقد مر القطاع السياحى فى مصر بفترات صعبة، منذ عام 2011 وبدأ في التعافي تدريجيًا، وحقق عام 2019 من حيث الأعداد والإيرادات ازدهارًا كبيرًا، حيث بلغ عدد السائحين 13.1 مليون سائح بإجمالى إيرادات 13.03 مليار دولار وهى الإيرادات الأعلى فى تاريخ السياحة المصرية.

أضاف، إنه عام 2020 فى شهرى يناير وفبراير واصلت السياحة المصرية نجاحاتها إلا أنه في شهر مارس وتفشي جائحة كورونا في العالم وما تبعه من اتخاذ معظم دول العالم إجراءات تعليق حركة الطيران الدولى، فقد تم تعليق حركة الطيران الدولي في جميع المطارات المصرية اعتبارًا من 19 مارس 2020 وتوقفت حركة السياحة تمامًا فى البلاد مما أدى إلى هبوط الحركة السياحية إلى مستويات غير مسبوقة، كما في كل بلدان العالم.