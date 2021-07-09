شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار مقابل الفرنك تحت الضغط السلبي – تحليل - 09-07-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم حقق زوج الدولار مقابل الفرنك كسراً قوياً لمستوى 0.9200 وانخفض ليلامس مستوى 0.9135، والذي يشكّل دعم مهم للتداولات اللحظية، حيث نرجّح أن يبدأ السعر موجة صاعدة جديدة الآن، بانتظار تخطي 0.9200 لفتح الطريق أمام زيارة مستوى 0.9265 كهدف أول.

وبالتالي، سيكون الميل الصاعد متوقعاً لهذا اليوم ما لم يتم كسر مستوى 0.9135 والثبات دونه، حيث إن كسر هذا المستوى سيسبب تحول مهم في الاتجاه نحو الانخفاض.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.9110 والمقاومة 0.9310

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد