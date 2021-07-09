شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأسترالي يستأنف الانخفاض – تحليل - 09-07-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يتداول زوج الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي بسلبية ملحوظة ليقترب من هدفنا المنتظر عند 0.7375، بانتظار مزيد من الانخفاض على المدى اللحظي والقصير، مع الإشارة إلى أن كسر المستوى المذكور سيمد الموجة الهابطة لتصل إلى 0.7230 كمحطة سلبية تالية.

وبالتالي، نحن نتوقّع أن نشهد مزيد من الانخفاض خلال الجلسات القادمة ما لم يندفع السعر لاختراق مستوى 0.7500 والثبات فوقه.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.7350 والمقاومة 0.7480

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط