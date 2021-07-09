المالية تعلن صرف مرتبات شهر يوليو بالزيادة مبكرًا بمناسبة عيد الأضحى

الشارقة - اميمة ياسر -

تتيح الحكومة ممثلة في وزارة المالية، صرف الزيادات المالية الجديدة، مع مرتبات الشهر الجاري بدءً من 12 يوليو 2021، وهذه الزيادات تتضمن العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، والعلاوة الخاصة لغير المخاطبين، والحافز الإضافي، للعاملين بالدولة.

وتقرر تقديم مواعيد صرف المرتبات، بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى، عن أشهر يوليو وأغسطس وسبتمبر من العام المالي الجديد

كشف الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أنه سيتم تقسيم الوزرات والهيئات والجهات التابعة لها على خمسة أيام.

وتبدأ إتاحة مستحقات العاملين بكل منها في ماكينات الصراف الآلي، وفق المواعيد المعلنة بالمنظومة المالية الإلكترونية، مهيبًا بالجهات الإدارية إخطار العاملين بها بموعد بداية الصرف.

وذلك بما يُسهم في تخفيف التزاحم على ماكينات الصراف الآلي بقدر الإمكان، على النحو الذي يتسق مع الجهود التي تبذلها الدولة للحد من التجمعات.

تسعى الوزارة لاتخاذ كل الإجراءات الاحترازية الممكنة لمجابهة تداعيات كورونا، والتيسير على المواطنين وتخفيف الأعباء عن كاهلهم.

وتم وضع مواعيد صرف محددة لمرتبات أشهر يوليو، وأغسطس، وسبتمبر لكل وزارة أو هيئة والجهات التابعة لها، بمراعاة عدد العاملين بها والمديريات التابعة لها بالمحافظات، مع تبكير مواعيد الصرف لكل الجهات.

في مقدمة الجهات التي ستصرف مستحقاتها خلال يوليو، العاملين التابعين لوزارتي الصحة والداخلية؛ تقديرًا لجهودهم في مواجهة الجائحة، حيث تقرر بدء صرف مرتبات شهر يوليو للعاملين في 33 وزارة وهيئة يوم 12 يوليو.

ثم يبدأ صرف مرتبات 20 وزارة وهيئة يوم 13 يوليو، ثم بدأ صرف مرتبات 13 وزارة وهيئة يوم 14 يوليو، وجميع الوزارات والجهات الأخرى يومي 26 و27 يوليو 2021.