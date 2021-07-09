شكرا لقرائتكم خبر عن سعر عقود خام برنت يحقق مكاسب لحظية – تحليل - 09-07-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تداول سعر عقود خام برنت بإيجابية يوم أمس ليخترق مستوى 72.75 ويقترب من المقاومة الأهم عند 74.70، ونلاحظ أن السعر بدأ بالارتداد هبوطاً الآن، ليشير إلى توجه السعر لاستئناف المسار التصحيحي الهابط، والذي يستهدف اختبار مستوى 72.75 مبدئياً.

مؤشر ستوكاستيك يقدّم إشارات سلبية تدعم التوقعات بالانخفاض، مع الإشارة إلى أن كسر المستوى المستهدف سيدفع السعر إلى 71.20 كهدف تالي، بينما سيبقى الانخفاض المتوقع قائماً ما لم يتم اختراق مستوى 74.70 والثبات بإغلاق يومي فوقه.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 72.30 والمقاومة 75.20

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط