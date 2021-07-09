شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يحاول التعافي – تحليل - 09-07-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم حقق سعر النفط مكاسب ملحوظة يوم أمس ليختبر المقاومة المحورية 73.30، حيث حافظ على ثباته دونه، مع ملاحظة أن المتوسط المتحرك 50 يلتقي مع هذه المقاومة ليضيف مزيد من القوة إليها، بينما يفقد مؤشر ستوكاستيك عزمه الإيجابي ويبدأ بتقديم إشارات تقاطع سلبي الآن.

من هنا، فإن هذه العوامل تشجّعنا على ترجيح الميل الهابط خلال الجلسات القادمة، والأهداف تبدأ باختبار مستوى 71.05، مع الإشارة إلى أن كسر هذا المستوى سيدفع السعر إلى 69.25 كهدف تصحيحي تالي، بينما يمثل اختراق 73.30 مفتاح العودة إلى المسار الرئيسي الصاعد من جديد.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 71.00 والمقاومة 74.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط