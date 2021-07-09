شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة تقترب من الهدف – تحليل - 09-07-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قدّم سعر الفضة تداولات سلبية ملحوظة ليقترب من هدفنا المنتظر عند 25.65، ويتحرك داخل قناة لحظية هابطة تدعم فرص كسر المستوى المذكور وفتح الطريق أمام التوجه نحو 24.95 كمحطة سلبية تالية.

لذلك، سنستمر بترجيح الاتجاه الهابط للفترة القادمة ما لم يندفع السعر لاختراق مستوى 26.25 والثبات فوقه.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 25.30 والمقاومة 26.25

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط