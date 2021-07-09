شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يرتكز على أرضية الدعم – تحليل - 09-07-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتدت تداولات سعر الذهب هبوطاً بعد الاقتراب من الهدف المنتظر عند 1825.15، ليرتكز على الدعم المحوري 1797.00 ويرتفع من جديد، مما يبقي على سيناريو الاتجاه الصاعد قائماً وفعالاً للفترة القادمة، يدعمه المتوسط المتحرك 50، بانتظار استئناف التداولات الإيجابية من جديد.

الثبات فوق 1797.00 مهم لاستمرار الارتفاع المتوقع، حيث إن كسره سيضغط على السعر للعودة إلى المسار التصحيحي الهابط الذي يتواجد هدفه التالي عند 1770.00.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1790.00 والمقاومة 1825.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد