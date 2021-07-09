شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأمريكي مقابل الدولار الكندي يجتاز المقاومة – تحليل - 09-07-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم اخترق زوج الدولار الأمريكي مقابل الدولار الكندي مستوى 1.2500 بقوة واستقر فوقه، مما يدعم استمرار توقعاتنا للاتجاه الصاعد بفعالية خلال الفترة القادمة، ممهداً الطريق أمام التوجه نحو 1.2650 كهدف تالي.

وبالتالي، فإن الميل الصاعد سيبقى مسيطراً على المدى اللحظي والقصير، مع الإشارة إلى أن الثبات فوق 1.2500 يمثّل شرط أولي لاستمرار الارتفاع المتوقع.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.2490 والمقاومة 1.2620

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد