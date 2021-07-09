شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار مقابل الين يكسر الدعم – تحليل - 09-07-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم حقق زوج الدولار مقابل الين كسراً قوياً لدعم القناة الصاعدة واستقر دونه، ليتم تفعيل السيناريو السلبي على المدى اللحظي، في طريقه لزيارة مستوى 109.22 بشكل رئيسي.

لذلك، سيكون الميل الهابط مرجّحاً خلال الجلسات القادمة ما لم يتم اختراق مستوى 110.35 والثبات فوقه، حيث إن اختراق هذا المستوى سيعيد السعر إلى المسار الصاعد من جديد.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 109.20 والمقاومة 110.35

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط